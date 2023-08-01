Kontrolden çıkan minibüs orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan minibüs orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabilirken, sürücüsü yaralandı.

Bilecik 1. OSB istikametinden kent meydanına seyir halindeki 11 AV 224 plakalı minibüsün sürücüsü İbrahim E., 112 Acil Çağrı Servisi önünde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.