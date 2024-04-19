Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yiğit Y., idaresindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yiğit Y., ile Hasan Talha K., yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.