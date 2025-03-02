Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir’de kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Nevşehir-Niğde Karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Serhat Erdoğan kullandığı motosikletle seyir halindeyken bir anda dengesini kaybederek yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Erdoğan metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Serhat Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.