Kontrolden çıkan motosikletin kadın sürücüsü savruldu

Bursa’da kontrolden çıkan motosikletin kadın sürücüsü yere savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki vatandaşlar genç sürücünün yardımına koştu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın motorcu dengesini yitirerek yere düştü. Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koşarken, genç sürücünün hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin bir anda savrulduğu, ardından genç kadının yere düştüğü ve çevredekilerin yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.