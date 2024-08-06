Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Viranşehir istikametinden Ceylanpınar’a doğru giden İbrahim G. yönetimindeki 63 SF 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Devrilerek ağaca çarpan araçtaki sürücü ile eşi Marta G. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.