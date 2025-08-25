Kontrolden çıkan otomobil, ağaçlık alana girdi: 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaçlık alana girdi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adapazarı-Kaynarca kara yolu Taşkısığı mevkiinde meydana gelen olayda, B.A. idaresindeki 67 ABU 770 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi. Meydana gelen kazada sürücü B.A., otomobilde yolcu olarak bulunan B.H. ve O.H. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.