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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.11.2023 14:12
  • Giriş: 15.11.2023 14:12
  • Güncelleme: 15.11.2023 14:13
Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Muş’ta kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. 

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Bulanık yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. 

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