Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Düzce’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.



Kaza, Servet Bucurgat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı’dan Çilimli istikametine seyir halinde olan D.Y. idaresindeki 34 ADF 216 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar alan otomobil karşı şeride geçti. Yaralı D.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kontrollü verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.