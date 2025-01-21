Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kepekli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (20) kontrolündeki 54 E 1798 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.