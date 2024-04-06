Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını aşarak devrildi.



Kaza, gece saatlerinde Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak üzerinde meydana geldi. Yasın G. kullandığı 50 LA 848 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçe duvarını aşarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Yasin G. takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.