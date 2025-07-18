Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobili bariyerlere saplandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolu Temelli istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hyundai Accent model otomobilinin kontrolünü kaybeden A.D., yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ok gibi saplanan araçtan hafif yaralı olarak çıkan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.