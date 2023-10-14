Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Kaynak: İHA
Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 54 AFM 726 plakalı otomobil sürücü TOKİ kavşağına gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik ekipleri kaza yapan aracın olay yerinden çekilene kadar trafiğe tek şeritten kontrollü şekilde kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.
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