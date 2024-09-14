Kontrolden çıkan otomobil bina boşluğuna düştü: 1 ölü, 1 yaralı



Edinilen bilgilere göre, R.B. (22) idaresindeki 20 EB 391 plakalı otomobil Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan bir binanın 3 metre yükseklikteki boşluğa düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Gürkan Taşavlı (17) sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 Sağlık ekiplerince Gürkan Taşavlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, otomobil sürücüsü ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Gürhan Taşavlı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücünün ise hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.