Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Kilis-Gaziantep karayolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı.

Olay Kilis-Gaziantep karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. N.M. yönetimindeki 27 KE 733 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak devrildi.

Kazada otomobilde bulunan N.M. ve E.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.