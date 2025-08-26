Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin devrildiği trafik kazasında yaralanan 3 vatandaşa UMKE ekipleri müdahale etti.

Olay, saat 08.20 sıralarında Şuhut ilçesi Kocatepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Tek taraflı meydana gelen trafik kazasında 3 vatandaş yaralandı.



Yaralılara ilk müdahaleyi UMKE ekibi yaptı

Zafer Yürüyüşü çerçevesinde gece boyu sağlık nöbeti tutan UMKE ekibi, program dönüşünde kaza ile karşılaştı. Hızla olay yerine intikal eden UMKE ekipleri, yaralılara acil tıbbi müdahalede bulunarak nakil önceliğini belirlemek amacıyla triyaj uyguladı. UMKE ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ileri tetkik ve tedavileri için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.