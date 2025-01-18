Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp tarlaya uçtu sürücü yaralandı
Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp tarlaya uçtu; sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 13.50 sıralarında İnegöl’ün kırsal İsaören mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Furkan A.(22) yönetimindeki 16 ADP 018 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç tarlaya uçtu. Sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.