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Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.03.2024 22:55
  • Giriş: 06.03.2024 22:55
  • Güncelleme: 07.03.2024 00:26
Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı


Kaza, Sungurlu-Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Fatma Y. yönetimindeki 19 ABH 219 plakalı otomobil, Hitit Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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