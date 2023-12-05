Kontrolden çıkan otomobil dubaları kırdı
Kaynak: İHA
Karabük’te kontrolden çıkan otomobilin dubaları kırarak durduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Üniversite Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 AAN 796 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir kafenin önünde bulunan taş dubaları kırdı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engellerken araçta maddi hasar oluştu.
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