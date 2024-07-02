Kontrolden çıkan otomobil evin çatısı ve istinat duvarı arasına sıkıştı: 3 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Barla Köyünde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bir evin çatısı ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Eğirdir ilçesi Barla Köyü’nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi.

16 BHN 695 plakalı S.G. (50) yönetimindeki araç, Barla Köyü Cennet Bahçesi mevkiinde stabilize yolda kontrolden çıkarak bir evin çatısı ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşları ihbarı ile kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkartılan ve ilk tedavileri olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan otomobil sürücüsü S.G. isimli kadın ve otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan H.K (54 ) ile A.Y (51) ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadınların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.