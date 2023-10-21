Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü, 4 kişilik aile yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişilik aile yaralandı. Yaralı ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Recep E. (32) idaresindeki 06 HB 0474 Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Karayolunda bir süre savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına düşerek durabildi. Kaza sebebiyle araç sürücüsü Recep E. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Hatice E. (28), çiftin kızı Hatice Nisa E. (10) ile oğlu Murat E. (5) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı aile, ambulanslar ile Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.