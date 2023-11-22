Kontrolden çıkan otomobil, korkuluklara çarparak durdu

Muğla’nın Milas ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil korkuluklara çarparak durabildi.





Kaza Burgaz Mahallesi, Eren Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 BK 656 plakalı otomobil, yağışlı hava şartları ve kaygan yüzey nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine, bir apartmanın korkuluklarına çarptı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü ayakta muayene ederek, herhangi bir yaralanma olmadığını tespit etti. Aracın, apartmanın korkuluklarına çarpması 5 metre yükseklikten aşağıya düşmesini engelledi. Kazadan sonra, hasar gören araç, vinç yardımıyla korkuluklardan çıkarıldı ve çekici ile olay yerinden kaldırıldı.