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Kontrolden çıkan otomobil metrelerce savruldu: 1 yaralı

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak metrelerce savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye sevk edildi.

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 15:22
  • Giriş: 11.01.2025 15:22
  • Güncelleme: 11.01.2025 15:23
Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil metrelerce savruldu: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara - İstanbul kara yolu Kızılcahamam mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 78 AG 551 plakalı Opel Meriva model otomobil yoldan çıktı.

Devrilen araç metrelerce savrulduktan sonra ancak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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