Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi orta refüje çarptı.
Kazada 3 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine ekipler sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilişkin inceleme başlatıldı.