Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi orta refüje çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine ekipler sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilişkin inceleme başlatıldı.