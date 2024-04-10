Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş’a seyir halindeki A.C.D. idaresindeki 34 NU 3099 plakalı Ford marka otomobil, Tekir Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.C.D. ve yolcu konumundaki B.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.