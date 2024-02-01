Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 09:58
  • Giriş: 01.02.2024 09:58
  • Güncelleme: 01.02.2024 09:58
Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Kaza, 06.50 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Niyazi Mısri cami karşısında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.Ç idaresindeki 44 FN 191 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol