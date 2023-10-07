Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elmadağ ilçesi Ankara-Samsun Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 DPU 194 plakalı otomobil refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobil içerisindeki bir kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.