Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Hayranlı köyü mevkiinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 06 DPD 475 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şarampole uçan otomobil, yol kenarındaki kilometre levhasına çarparak durabildi. Kazada M.T. (35) ağır, sürücü M.T. ve Y.Ö. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.