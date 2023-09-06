Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan A.G., idaresindeki 78 SA 092 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü ve yanındaki Ş.G., yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.