Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucunda gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Sandıklı ilçesi Gürsu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet A. isimli şahsın idaresindeki 03 VS 421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ters dönen otomobilin içerisinde sıkıştı.



Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücünün hafif yaralarla atlattığı kazada, takla atan otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.