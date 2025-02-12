Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa’da yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret O. idaresindeki 16 ANV plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Nursel O. ile Kübra T. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.