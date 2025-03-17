Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Hilvan Karayolu’nun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.