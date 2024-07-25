Kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Demir (36) idaresindeki otomobil, Bursa’da Yalova istikameti seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan tırın altına girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde çalışma yaptı.

Sağlık ekipleri, tavanı kesilen otomobilde sürücü Yunus Demir ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu konumunda bulunan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.