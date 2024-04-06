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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kontrolden çıkan otomobil üst geçitten düştü: 1 yaralı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağı düştü, kazada sürücü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 22:15
  • Giriş: 06.04.2024 22:15
  • Güncelleme: 06.04.2024 22:16
Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil üst geçitten düştü: 1 yaralı


Kaza, İlhanlı Mahallesi’nde bulunan Özel İdare Üst Geçidinde meydana geldi. S.D. idaresindeki 51 ACY 351 plakalı otomobil üst geçitten aşağı düştü. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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