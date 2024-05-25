Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi: 1 ölü

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Denizli-Uşak Karayolu’nda Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Denizli’ye iplik getiren Mehmet Ercan idaresindeki 27 AIP 206 plakalı tır ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır kavşak yakınında bulunan akaryakıt istasyonunun duvarına çarptıktan sonra devrildi. Devrilen tır sürücüsü araç içinde sıkışırken çekicide bulunan iplikler de akaryakıt istasyonun bahçesine saçıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücü Ercan’ı sıkıştığı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Çivril Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Ercan, burada iç kanama ve vücudundaki çok sayıdaki kırık nedeniyle doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ercan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.