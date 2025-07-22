Kontrolden çıkan tır bariyerleri biçti

Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, demir korkuluk ve bariyerleri biçti. Kullanılmaz hale gelen tırın ön camında yazan "Yaşandı ve bitti" yazısı dikkat çekti.

Kaza, bu sabah çevreyolunun Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi mevkiinde bulunan köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde tır, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, şehir içi istikametine ayrılan yol ile çevreyolunu ayıran bariyer ve demir korkuluklara girdi. Adeta bariyer ve korkulukları biçen tırın sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazadan dolayı trafikte aksamalar meydana gelirken, uzun araç kuyrukları ulaştı.

Tır kullanılmaz hale gelirken ön camında yazan "Yaşandı ve bitti" yazısı dikkat çekti. Tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.