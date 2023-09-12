Kontrolden çıkan TIR devrildi: 1 kişi yaralandı

Mardin’de seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesi İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AOY 427 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.