Kontrolden çıkan tır mağazaya daldı: 7 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yol kenarındaki bir mağazaya daldı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan M. yönetimindeki 58 PC 634 plakalı tır, Mersin’den Silifke ilçesi istikametine seyir halindeyken, Susanoğlu Mahallesi D-400 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki mağazaya daldı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla iş yerinde ve tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.