Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak, şarampole devrildi.



Kaza, Aydın - Denizli Karayolu Kanyaşı mevkii yakınları meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinden Aydın istikametine doğru ilerleyen Ö.B. idaresindeki 20 ATF 76 plakalı tırın, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Koçak köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda yoldan çıkan tır, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Ö.B., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri genel sağlık kontrolü gerçekleştirdi.

Maddi hasarın meydana gelen kaza sonrasında yol bir süre tek şeride düşürülürken, şarampole devrilen tırın vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.