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Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 16:08
  • Giriş: 04.05.2025 16:08
  • Güncelleme: 04.05.2025 16:08
Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İsmet mahallesinde meydana gelen kazada K.Y.’nin sürücüsü olduğu traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Y.; ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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