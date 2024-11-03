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Kontrolden çıktı, park halindeki çok sayıda araca çarptı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 11:27
  • Giriş: 03.11.2024 11:27
  • Güncelleme: 03.11.2024 11:28
Kaynak: İHA
Kontrolden çıktı, park halindeki çok sayıda araca çarptı

Bursa’da bir araç park halindeki araçlara çarptı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde ara sokaktan hızla ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki onlarca araca çarpıp savruldu.

Kaza anı kameraya yansırken, araç sürücüsü ise olay yerinden firar etti. Sabah olduğunda araçlarının kazaya karıştığını fark eden sürücüler tepki gösterdi.

Polis kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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