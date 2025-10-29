Kontroller iş cinayetlerini önleyebilir

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının güvenliği konusunda açıklama yaptı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, mevcut yönetmeliğe rağmen iş cinayetleri ve kazaların önlenemediğini belirtilen açıklamada, denetimsizlik ve yetersiz eğitim gibi sorunlara dikkat çekti.

Yener, İş Ekipmanları Yönetmeliği’ne ilişkin yaptığı açıklamada, ekipmanların üretimden inşaata birçok alanda kullanıldığını hatırlatarak, bu ekipmanların kullanım sürecindeki sağlık ve güvenlik şartlarının mühendislik ilkelerine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.Periyodik kontrollerin yalnızca mühendisler tarafından yapılması gerektiğini ifade eden Yener, "Periyodik kontrol, ekipmanın tasarım kriterleri ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için bağımsız kişilerce yapılmalıdır" dedi.

“02.04.2024 tarihinde İstanbul Gayrettepe’de bulunan bir eğlence merkezinde yürütülen yenileme sürecinde çıkan yangında 29 kişi; 21.01.2025 tarihinde Bolu Kartalkaya’da çıkan yangında 79 kişi hayatlarını kaybetti. Oysa bu işyerlerinin periyodik kontrolleri yapılmış olsa, yangın önleme sistemlerinin uygun olmadığı görülebilecek ve can kayıpları önlenmiş olacaktı” diyen Yener, TMMOB’ye bağlı Odaların yer alacağı bir komisyon kurularak, iş ekipmanlarına yönelik eğitim müfredatları ve şartnamelerin oluşturulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, mühendislerin belgelendirilmesi, sicillerinin tutulması ve eğitimli kişilerin kontrol yapması için düzenleme gerektiğini kaydetti.