‘Kontrollü besleme yöntemi kullanılmalı’

Türk Veteriner Hekimler Birliği, İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan ve sahipsiz hayvanların beslenmesine yasak getiren genelge ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu imzalı açıklamada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve beslenmesi ile ilgili yükümlülükler açıkça belirlendiği belirtilerek, “Bu yükümlülükler hem hayvan haklarının korunmasını hem de toplum sağlığının güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. Yayımlanan genelge, özellikle yoğun nüfuslu alanlar, kamu kurumları, ibadethaneler, park ve oyun alanlarında sahipsiz hayvanların kontrolsüz biçimde beslenmemesi yönünde sınırlamalar içermektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada sahipsiz hayvanların beslenmesinin tamamen yasaklanmasının hayvan refahı ve toplum güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret edildi. Ayrıca açıklamada, hayvanların beslenmesinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi için belirlenmiş alanlarda düzenli ve kontrollü besleme uygulamalarının hayata geçirilmesinin önemli olduğu da vurgulandı.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm faaliyetlerin bilimsel, etik ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin temel ilke olduğu vurgulanan açıklamada, “Tamamen yasaklayıcı uygulamalar yerine, düzenli ve kontrollü besleme modeli ile popülasyon yönetimi stratejilerinin uygulanması, hayvan sağlığı ve refahı, halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından dengeli çözüm sunacaktır” denildi.