Kontrolsüz sosyal medya kullanımı "beyin çürümesi"ne yol açabilir

Küresel ölçekte milyonlarca insanın günlük rutininin parçası haline gelen kısa videolar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yürüttüğü geniş kapsamlı bir araştırmayla yeniden tartışma konusu oldu. APA’nın meta-analizi, kısa video tüketiminin artmasıyla birlikte dikkat süresinde düşüş, bilişsel kontrol zayıflaması ve impulsivite artışı arasında anlamlı ilişki bulunduğunu ortaya koydu.

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), kısa video platformlarının etkisini incelemek amacıyla farklı ülkelerden 71 akademik çalışmayı bir araya getirerek 98.299 katılımcının verilerini analiz etti. Bulgular, TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi algoritma temelli içerik akışlarına uzun süre maruz kalmanın nörobilişsel işlevlerde gerilemeye yol açtığını gösteriyor.

ODAKLANMA, DİKKAT VE DÜRTÜ KONTROLÜ ZAYIFLIYOR

Analizde, izlenen kısa video sayısı arttıkça dikkat süresinin kısaldığı, odaklanma becerisinin zayıfladığı ve dürtü kontrolünde belirgin bozulmalar görüldüğü saptandı. Araştırmacılar, bu platformların hızlı karşılık veren algoritmalarının beyin ödül sistemini sürekli tetikleyerek dopamin düzeyini yükselttiğini, bunun da zamanla dikkat dağınıklığı ve davranışsal kontrol sorunlarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Meta-analiz ayrıca kısa video kullanımının yoğun olduğu yaş gruplarında -özellikle ergen ve genç yetişkinlerde- riskli karar alma eğilimlerinin arttığını ve yürütücü işlevlerde (planlama, sıralama, değerlendirme gibi) zayıflama işaretleri bulunduğunu aktarıyor.

APA uzmanlarına göre kısa videoların hızlı tüketim yapısına dayanan tasarımı, beynin uzun süreli odaklanmayı sağlayan sinir ağlarını zayıflatabiliyor. Araştırma, bu nedenle algoritmik içerik akışlarının özellikle genç kullanıcıların gelişimsel süreçleri üzerinde dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Çalışmanın sonuçları, sosyal medya platformlarının kullanıcı davranışlarını nasıl biçimlendirdiğine dair tartışmaları güçlendirirken, dijital çağda dikkat sağlığının korunmasına yönelik politikalar ve bilinçlendirme çalışmalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.