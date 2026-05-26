Kontrolsüz turizm aşırı sağı besliyor

Umut Can FIRTINA

Akdeniz ülkesi İspanya’da bir zamanlar ekonomik patlama yaratan turizm, sosyal demokrat Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin başına bela oldu. Kitlesel turizm, ülkedeki konut maliyetlerini artırırken başta Barcelona ve Madrid olmak üzere halk, barınma krizine karşı tekrar sokaklara iniyor. Sanchez hükümeti, barınma krizine çözüm bulmakta yeterli adımları atamamakla eleştirilirken kitlesel turizme karşı yükselen tepkiler, yabancı düşmanlığından aşırı sağı besliyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’de binlerce kişi, ülkedeki barınma krizini protesto etmek için sokaklara indi. Madrid Kiracılar Birliği’nin çağrısıyla ve ülkenin en büyük iki sendikası COO ve UGT’nin desteğiyle bir araya gelen yaklaşık 100 bin gösterici, fırlayan ev fiyatlarına, aşırı yüksek kiralara ve kentsel dönüşüm süreçlerine karşı hükümetten acil önlemler talep etti.

Gösteride son dönemdeki ekonomik büyümeye rağmen özellikle Madrid ve Barcelona gibi şehirlerde konut fiyatlarındaki büyük artışa karşı birçok kişinin uygun fiyatlı ev bulmakta güçlük çektiği vurgulandı. Uzmanlar, turizm ve göç nedeniyle kira fiyatlarının arttığına dikkat çekerken göstericiler, “Komşu istiyoruz, turist değil” yazan pankartlar taşıdı.

COO Genel Sekreteri Unai Sordo, gösteri öncesi Sosyalist İşçi Partili (PSOE) Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin doğru adımlar atmasına rağmen krizin büyüme hızına karşı reformların ‘salyangoz hızında’ ilerlediğini kaydetti.

Avrupa başkentlerinin ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının giderek başlıca gündem maddelerinden biri haline gelen konut krizinin en yoğun yaşandığı ülkelerin başında İspanya geliyor. Özellikle Covid pandemisinin ardından konut arzı neredeyse yarı yarıya düşerken ülkede son yıllarda konut krizine karşı gösteriler çoğaldı.

İspanya’nın özellikle turistik bölgelerinde turistlerin kiraladığı veya satın aldığı evler barınma maliyetlerini yükseltirken bu, 2027’de hem yerel hem de genel seçime gitmesi beklenen ülkede Sanchez’in en zayıf karnı olarak görülüyor.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Eurostat verilerine göre 2025 sonunda ülkedeki barınma maliyetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 13 arttığı belirtiliyor. Sanchez hükümetinin geçen ay açıkladığı 7 milyar avroluk toplu konut projesinde 4 yıl içinde yapılacak inşaatlarla gençlere ve ev satın almak isteyenlere kolaylık sağlanması hedefleniyor. Ancak kira fiyatlarının dondurulmasını öngören bir tasarı da Parlamento’da reddedilmişti.

PSOE liderliğindeki koalisyon hükümetinin 2025’te açıkladığı, AB dışındaki vatandaşların konut alımına yüzde 100 vergi getirilmesini öneren tasarı da hala parlamentoda tartışmaya açılamadı. PSOE-Sumar azınlık hükümetinin daha solunda kalan Podemos ise Sanchez hükümetini “barınma amaçlı olmayan tüm ev alımlarını yasaklayacak kadar cesur olmamakla” suçluyor.

Bunun arkasında koalisyondaki ve hükümete destek veren partilerden gelen farklı itirazlar bulunuyor. Kısa bir süre önce hükümete verdiği desteği geri çeken Katalan ayrılıkçı parti Junts, asıl sorunun yabancı mülkiyeti değil yetersiz konut arzı olduğunu savunarak vergiye tamamen karşı çıkıyor. Bu arada, aşırı solcu Podemos ise hükümeti diğer taraftan eleştirerek, konut amaçlı olmayan tüm ev alımlarını yasaklayacak kadar ileri gidecek siyasi cesarete sahip olmamakla suçladı.

İspanya’da da yükselişini sürdüren başta Vox olmak üzere aşırı sağ partiler ve örgütler, barınma krizini Sanchez’e karşı silaha dönüştürme gayretinde. Sanchez hükümeti, son olarak ülkedeki 500 bin göçmene yasal statü kazandıracak kararnameyi kabul etti.

Aşırı sağcı gruplar, hükümetin “göçmen istilasını teşvik ederek seçimi kazanmaya çalıştığını” öne sürerken bunun “İspanyol halkını fakirleştirdiği” ve “konut krizini derinleştirdiği” iddiasıyla destek toplamaya çalışıyor. Son olarak cumartesi günü Madrid’de aşırı sağ ve sağ görüşlü 150'den fazla derneğin çağrısıyla ve Vox ile ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi’nin desteğiyle Sanchez'in istifası ve erken seçim talebiyle gösteri düzenlenmişti.

BÖLGESEL AYRIMLAR

Ayrıca ülkenin farklı özerk idari bölgelerindeki hükümetler, barınma krizine karşı harekete geçti. Akdeniz’de özellikle Avrupalı turistlerin en uğrak noktalarından Balear Adaları’nda bulunan Mallorca hükümeti “evlerin içinde yaşanmasını öncelik haline getirme” sözü verirken yabancı ülke vatandaşlarının ev satın almasını yasaklayacak ve turistlere “yazlık” ev kiralamayı zorlaştıracak yasalar çıkarmaya hazırlanıyor. Balear Adaları’nda yaklaşık 90 bin evin yabancılara ait olduğu belirtiliyor.

Barınma krizi protestolarına sahne olan Barcelona da kent yönetimi geçen hafta kruvaziyer turizmine yönelik dikkat çeken yeni önlemler açıkladı. Şehir yetkilileri, özellikle kısa süreli ziyaret gerçekleştiren kruvaziyer yolcularının oluşturduğu yoğunluğu azaltmak amacıyla turizm vergilerini artırma ve liman faaliyetlerini sınırlandırma kararı aldı.