Konu avro olunca akan sular durdu: İslamcı derneklere AB fonu yağıyor

Tarikatlara yakın Kevser Eğitim Vakfı’nın binlerce avroluk AB fonu aldığı ortaya çıktı. AB fonlarının abonesi Ensar’ın ise gönüllülük projelerine başvurarak hibe talebinde bulunabilmek için akredite olduğu öğrenildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen cemaat-tarikat bağlantılı vakıf ve derneklerin Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla aldığı Avrupa Birliği fonlarına yenileri eklendi. Onur Haftası nedeniyle Beşiktaş Belediyesi’ne asılan gökkuşağı bayrağını sosyal medya hesabından, “Siz i**e misiniz ki LGBT bayrağı asıyorsunuz?” notuyla paylaşan Mahmud Altunsoy Genel Başkan Yardımcısı olduğu Vakıfay Derneği’ne binlerce avroluk hibe verildi.

Nakşibendi tarikatının Konyevi koluna ait olduğu belirtilen Kevser Eğitim Vakfı’nın da binlerce avroluk hibe aldığı bildirildi. Türkiye Ulusal Ajansı’ndan çok sayıda fon alması itibarıyla “AB fonlarının gediklisi” olarak nitelendirilen Ensar Vakfı’nın ise fon başvuruları için akredite olduğu belirlendi.

Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası başvurularının ve Gençlik Değişimleri Ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği proje başvurularının sonuçlarını açıkladı. Sonuç listesindeki vakıf ve dernekler dikkati çekti.

Altınsoy, Beşiktaş Belediyesi’ni hedef almıştı.

BİNLERCE AVROLUK HİBE

Gençlik Değişimleri Ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği proje başvurusu yapan vakıf ve dernekler arasında Vakıfay Derneği ile Kayseri Eğitim Vakfı da yer aldı. LGBTİ bireyleri hedef alan paylaşımları bulunan Mahmud Altunsoy’un yönetiminde olduğu Vakıfay Derneği’nin, “Afetlere Karşı Gençliği Güçlendirme” projesine 26 bin 112 avro hibe desteği sağlandı. Nakşıbendi tarikatının Konyevi koluna yakınlığıyla bilinen Kevser Derneği’nin, “Uluslararası Gençlik Çalışmaları İçin Gençlik Çalışanları İş Birliği Projesi” projesi için ise 31 bin 912 avro hibe aktarıldı.

ENSAR’A AKREDİTASYON

AKP’ye yakınlığı ile bilinen ve kamu kaynaklarından sağlanan ayrıcalıklarla kamuoyunda tartışmalara neden olan Ensar Vakfı da Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası için başvuru yaptı. Vakfın genel merkez düzeyinde yaptığı başvuru olumlu değerlendirildi. Bu kapsamda Ensar Vakfı Genel Merkezi’ne, “Ev Sahibi-Destekleyen” rolü verildi. Vakfın böylelikle, gönüllülük projeleri kapsamında genel merkez düzeyinde hibe talebinde bulunabileceği ifade edildi. Şubeleri aracılığıyla Türkiye Ulusal Ajansı’ndan yüz binlerce avroluk AB fonu alan vakfın, genel merkez düzeyinde de AB fonu almasının önü açıldı.