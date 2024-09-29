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Konuk ekip maça gelmedi: Karşılaşma ertelendi

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basketbol 67 karşılaşması, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle ertelendi.

Spor
  • 29.09.2024 14:48
  • Giriş: 29.09.2024 14:48
  • Güncelleme: 29.09.2024 14:53
Kaynak: AA
Konuk ekip maça gelmedi: Karşılaşma ertelendi
Fotoğraf: AA

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basketbol 67 mcüadelesi ertelendi.

Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanması planlanan maça Zonguldak ekibi gelmedi.

Belirlenen sürede konuk ekibin sahaya çıkmaması sebebiyle maçın başhakemi Can Mavisu karşılaşmayı erteledi.

Müsabakayla ilgili OGM Ormanspor'un hükmen 20-0 galip ilan edilmesi beklenirken nihai kararı Türkiye Basketbol Federasyonu verecek.

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