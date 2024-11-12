"Konuş, sen nerelisin?" sözleriyle gündeme gelen Şırnaklı yurttaş beraat etti

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Şırnak'a şehir dışından toplu halde taşınan ve oy kullandırtılan seçmenlere Şırnak Tümgeneral Ömer Keçeciğil İlkokul ve Ortaokulu önünde "Konuş, sen nerelisin?" sözleriyle tanınan 61 yaşındaki Süleyman Salğucak ve birlikte yargılandığı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Eşbaşkanı Abdullah Güngen ve Tufan Ertaş beraat etti.

Kullandığı söz nedeniyle Salğucak, Güngen ve Ertaş hakkında "seçmenin sandık alanına girmesine veya oy kullanmasını tehdit/cebir/şiddet kullanarak engel olmak" iddiasıyla açılan davanın 2'nci duruşması Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, izleyicilerin çokluğu nedeniyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşmada, Salğucak, Güngen ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki, partisinin milletvekilleri Newroz Uysal Aslan, Zeki İrmez, Silopiya Belediyesi Eşbaşkanı Renas Onuk ile çok sayıda yurttaş izledi.

"TAŞIMALI OYLA ALAMALADIKLARI YERE KAYYIM ATIYORLAR"

Salğucak'ın avukatı Rojhat Dilsiz, ceza istemiyle hazırlanan iddianameyi ve mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde, kentte 7 bin 817 taşımalı seçmenin oy kullandığını ifade etti. Dilsiz, "Seçimlere yapılan bu müdahaleyi görmeyen ve bunları değerlendiremeyen iddia makamı, 'Konuş sen nerelisin?' sözünü suç unsuru yapıyor. Sistem şunu yapıyor; taşımalı oyla bir kentin iradesini anlamaya çalışıyor. Alamadığı zamanda kayyum atıyor. Eğer böyle yapılacaksa söylesinler biz de seçimlere girmeyelim. Müvekkillerimde buna tepki gösterdi" ifadelerini kullandı.



Avukat Dilsiz'in sözleri üzerine savcı, "Kayyumları biz atamıyoruz, konuya ilişkin konuşun" dedi. Dilsiz, savcının sözlerine "Cumhuriyet rejimi halk iradesine dayanıyor. Eğer biz seçimleri sağlıklı yapamıyorsak cumhuriyetin temel ilkeleri çiğnenmiş olur. Halkı korumak için görevli kolluk kuvvetleri hayatlarında bir daha göremeyeceği bir kente gelip siyasi parti lehine oy kullandı. Burada yaşayan yurttaşlarda doğal demokratik tepkilerini ortaya koymuş" yanıtını verdi.

AYNI SORUYU HAKİME SORDU

Kendisine yönelik suçlamalara karşı savunma yapan Salğucak, hakime işaret ederek, "’Konuş sen nerelisin’ sözünü size de söylüyorum. Eğer bu suçsa beni tutuklayın" dedi.



Yargılananlardan DEM Parti İl Eş Başkanı Güngen, "Kayyum seçmenle buradaki seçimin sonucunu değiştirdiler, şimdi de belediyelerimize kayyum atadılar. Ben bu kentin İl Eşbaşkanıyım. Bu gaspa karşı demokratik tepkimizi dile getirdik. Oradaki insanların kendi özgür iradeleriyle getirilmediğini biliyoruz. Yozgat'tan, Çorum'dan zorla getirildiler. Bir Eş Başkan olarak orada demokratik tepkimi vermezsem ne nerde vereyim? O tepkim sistem ve zihniyete ilişkindi" diye konuştu.

BERAAT KARARI

Savunmaların ardından mahkeme, Salğuocak, Güngen ve Tufan Ertaş'ın beraatine karar verdi.