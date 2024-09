Konuşacak diye milyonlarca israf

Politika Servisi

Kriz sarmalındaki ülkede tasarruf bahanesiyle öğrencilerin yemekleri, çalışanların servisleri kesilirken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100’den fazla bürokrat ve partiliyle birlikte Birleşmiş Milletler oturumu için New York’a çıkarma yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu’na katılmak üzere hafta başında ABD’ye giden Erdoğan’ın, bakanlar, belediye başkanları ve bürokratlarla yaptığı çıkarmanın maliyeti ise adeta dudak uçuklattı. Makam araçlarının da götürüldüğü gezi resmen bir şova dönüştürülürken Türkiye heyetinin kalabalık hali yabancı heyetlerin de dikkatinden kaçmadı.

BİR ŞOV UĞRUNA

Erdoğan’ın, “45 dakikalık BM konuşması” için New York’a milyonlarca liralık israfa imza atma atmasını eleştiren CHP Bartın Milletvekili Avukat Aysu Bankoğlu, “Çocuklar okula gidemesin, beyefendiler New york’ta boy boy fotoğraf çeksin” dedi.

“Tasarruf tedbirleri yüzünden para yok diye çocuklar köyden okula gidemiyor, Saray ahalisi 12 bin kilometre ötede fotoğraf çektirmek için milyonlar savuruyor” diye konuşan Bankoğlu, “Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda 45 dakika konuşacak diye herkes bir anda New York’a uçuverdi. 45 dakikalık konuşma için 6 gün boyunca 100’den fazla kişinin ulaşım, konaklama gibi masrafları devletin kasasından karşılanacak” ifadelerini kullandı.

KÖYE SU GÖTÜREMİYOR AMA

New York ziyaretinin Cumhurbaşkanlığına maliyetini soran Bankoğlu, “Erdoğan’ı New York’ta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı karşıladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da New York’ta olduğunu sosyal medya hesabından öğreniyoruz. Bunlar elbette yalnız başına gitmiyor, her birinin yanında yöresinde eşi dostu, heyeti, yardımcıları, danışmanları var. Hiçbir görevlendirme olmaksızın sadece Erdoğan’la bir fotoğraf paylaşacak diye özel uçaklarla dünyanın dört bir yanına vatandaşın parasıyla gezi düzenliyorlar. Reklam ve billboard için harcanan paranın ise örtülü ödenekten mi yoksa hangi kalemden karşılandığını bilmiyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilinde köylere su taşıyamıyor ama New York’ta su krizinin çevresel etkilerini konuşuyor, sosyal medyasında insanlar su sorunu ne oldu diye isyan ediyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın önceki gün BM Genel Kurulu’nda konuşurken koltukların boş olduğu yönündeki iddialar ise Saray tarafından reddedildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğunu ileri sürüldü. Erdoğan'ın konuşurken salonu dolu gösteren fotoğraflar servis edildi. Erdoğan konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti.