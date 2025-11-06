Konuşan hekime soruşturma sopası!

HABER MERKEZİ

Ağrı'da Patnos 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) mezbahane ve dere kenarına taşınarak hekimlerin ve hastaların mağdur olmasına sebep olması üzerine basına demeç veren Ağrı Aile Hekimliği Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Samaklı'ya soruşturma açıldı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), “Soruşturma derhal durdurulmalı, idarecilere hizmet içi eğitim verilmelidir. STK’lar demokrasinin sesidir, susturulamaz" açıklamasını yaptı.

AHEF'ten yapılan açıklamada, Doktor Samaklı'nın 12 Ağustos 2025 tarihinde ASM’nin uygun olmayan bir yere taşınmasına karşı, hekimlerin ve hastaların mağduriyetini dile getirdiği belirtilerek "Bu haberler vesilesiyle hekim ve hasta mağduriyeti en aza inmiştir. Ancak Samaklı, bu mücadelesinin ardından ceza tehdidiyle karşı karşıya kaldı" denildi. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'nün dernek başkanı Samaklı'ya "kamu görevlisi basına demeç veremez diyerek soruşturma" açıldığı anımsatılan açıklamada "Ancak Uzm. Dr. Mehmet Samaklı sivil toplum temsilcisi sıfatıyla basına demeç vermiştir. Bu, açıkça STK özgürlüğünün gasp edilmesidir" ifadelerine yer verildi.

HUKUKSUZ KARAR

AHEF açıklamasında, Danıştay’ın emsal kararlarına dikkat çekerek, özetle şöyle denildi: "Memurun, sendika/STK sıfatıyla görev dışı konularda demeç verebileceği konusunda Danıştay'ın birçok emsal kararı bulunmaktadır. Bu sebeple açılan soruşturma hukuksuzdur. Bu soruşturma, aynı zamanda ifade özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. 78 ilin Aile Hekimliği Dernek Başkanları olarak bu hukuksuz soruşturmayı kabul etmiyoruz. Soruşturmanın geri çekilmesini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı konuya müdahale ederek bu soruşturmayı derhal durdurmalı. İdarecilere hizmet içi eğitim vermeli! STK'lar demokrasinin sesi, susturulamaz! Haklarımız için konuşmaya devam edeceğiz."