"Konuşanlar"a katılan taksici, turistleri nasıl dolandırdığını anlattı

Disney+ platformunda yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu “Konuşanlar” programının son bölümünde bir taksicinin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Programda söz alan taksici, yabancı turistlere yüksek tarifeler uyguladığını ifade edince Hasan Can Kaya müdahale ederek konuşmayı sonlandırdı.

"EURO BAZLI ALIYORUM"

Exxen’den ayrıldıktan sonra Disney+ ile anlaşan Hasan Can Kaya’nın sunduğu “Konuşanlar”, yeni bölümünde bir taksiciyi konuk etti. Sahneye çıkan taksici, turistlere normal tarifelerin çok üzerinde fiyat talep ettiğini söyledi.

Hasan Can Kaya'nın “Olduğundan çok daha fazla ücret alıyorsun değil mi?” sorusuna konuk, “Çok daha fazla alıyorum. Ortaköy’den Beşiktaş’a geçecekse Euro bazlı alıyorum” yanıtını verdi.

Bu ifadenin ardından Hasan Can Kaya, açıklamaların yayınlanmaması gerektiğini belirtti ve mikrofonun konuktan alınmasını istedi.

Programdaki diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, taksiciye ait sözler ve Kaya’nın müdahalesi çeşitli tartışmalara yol açtı.